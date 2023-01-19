Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В своем выступлении Путин также упоминал и Гаагу, очевидно, готовится к тюрьме.

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Путин совсем сошел с ума

Гудков отметил, что Путин совсем сошел с ума, если заявляет такие вещи. На самом деле с фашистов сняли обвинения в блокаде Ленинграда, потому что ее не было. СССР думал, что не удержит город, а потому и решил не кормить местное население.

Само руководство СССР виновато в голодных смертях ленинградцев в суровую зиму 1941 – 1942 годов. Мне можно не верить, но есть на эту тему исследование. Туда поставлялось огромное количество сырья, оттуда выходило огромное количество военной продукции,

– заметил российский оппозиционный политик.

Он добавил, что это страшная правда, о которой Путин не сказал, и никогда не скажет. Именно поэтому в Нюрнберге с фашистов и сняли обвинения по смерти в Ленинграде из-за блокады. Там не было ее, не было замкнутого кольца и были пути для поставок.

Гудков о заявлении Путина по поводу блокады Ленинграда: смотрите видео

Болезнь Путина прогрессирует

По словам российского оппозиционного политика, очевидно, что болезнь Путина прогрессирует. Пожалуй, лекарство, которое ему дают, воздействуют на голову. Там даже финские войска не участвовали, не то чтобы, как он говорит, едва ли не все страны Европы.

"Советское руководство просто решило, что все равно не удержит город, ну так пусть так и будет. Что можем, заберем оттуда, а что не можем – пусть себе пропадает совсем. Эта тема очень больна для Советского союза и всей нашей истории", – подчеркнул Гудков.

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