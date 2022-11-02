Почерневшие руки Путина выдают проблемы со здоровьем, – британский генерал

Каждый раз, когда Владимир Путин выползает из своего бункера, можно заметить новые детали, которые выдают его проблемы со здоровьем. В этот раз обратили внимание на кисти диктатора.

Ричард Даннат – британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов – отметил, что физическое состояние Путина выдают его руки. Речь идет о почерневших кистях.

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Еще одна вещь, о которой стоит задуматься, это то, насколько здоров Путин. Внимательные наблюдатели теперь замечают, что его кисти сверху выглядят довольно черными, что является признаком введения инъекций, когда инъекции уже нельзя вводить в другие части.

– заявил Даннат.

В The Sun назвали вероятные болезни Путина

В The Sun сообщили, что Путин, по-видимому, имеет раннюю стадию болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. Издание ссылается на источники по российской разведке.

Более того, утверждают, что болезнь Паркинсона уже начала прогрессировать. Также, по данным источника в разведке, Путина обкалывают тяжелыми стероидами. Кроме того, ему делают инновационные обезболивающие инъекции, чтобы остановить распространение рака поджелудочной.

В то же время эти инъекции обладают побочными эффектами. В частности, отеки лица заметны на фото главы Кремля.

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