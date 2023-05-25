Такое мнение 24 Каналу выразил белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, аденовирус – это вымышленная легенда.

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"Наши инсайдеры говорят, что у Лукашенко никакой не аденовирус. Это вымышленная легенда. С аденовирусом не лежат столько дней в бессознательном состоянии", – сказал Латушко.

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Белорусский оппозиционер подчеркнул, что у самопровозглашенного президента не смертельная болезнь, но у него достаточно проблем со здоровьем. В частности, его коленный сустав и межпозвоночная грыжа нуждаются в операционном вмешательстве.

Однако Лукашенко страшно лечь на операционный стол, ведь в Беларуси фактически не осталось врачей из-за его же репрессий, а лечиться в России или еще где-нибудь за границей он не рискнет.

Он очень боялся тогда, а как он теперь боится. Пойдет он на операцию – а проснется ли он после нее, будет ли она успешной, не откажут ли ему потом ноги, если говорить о позвоночнике,

– заметил Латушко.

Состояние здоровья Лукашенко: коротко