Таку думку 24 Каналу висловив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, аденовірус – це вигадана легенда.
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"Наші інсайдери кажуть, що в Лукашенка ніякий не аденовірус. Це вигадана легенда. З аденовірусом не лежать стільки днів у непритомному стані", – сказав Латушко.
Лукашенко має серйозні проблеми зі здоров'ям: дивіться відео
На що хворіє Лукашенко
Білоруський опозиціонер наголосив, що в самопроголошеного президента не смертельна хвороба, але він має досить багато проблем зі здоров'ям. Зокрема, його колінний суглоб і міжхребцева грижа потребують операційного втручання.
Однак Лукашенку страшно лягти на операційний стіл, адже в Білорусі фактично не лишилось лікарів через його ж репресії, а лікуватись у Росії чи ще деінде за кордоном він не ризикне.
Він дуже боявся тоді, а як він боїться тепер. Піде він на операцію – а чи проснеться він після неї, чи буде вона успішною, чи не відмовлять йому потім ноги, якщо говорити про хребет,
– зауважив Латушко.
Стан здоров'я Лукашенка: коротко
- Під час параду в Москві 9 травня Алєксандр Лукашенко мав нездоровий вигляд. У ЗМІ поширилися чутки про можливу хворобу самопроголошеного президента, оскільки він на кілька днів зникнув з публічного простору.
- Лукашенко з'явився аж за тиждень. Він з перев'язаною рукою нібито працював у центральному командному пункті ВПС та військ ППО.
- Згодом самопроголошений президент таки визнав, що захворів. Він заявив, що в нього аденовірус, але він не збирається помирати.