Об этом 24 Каналу рассказал бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. По его словам, очевидно, что Пригожин сейчас блефует. Ему безразличні потери ЧВК "Вагнера" на войне в Украине. И, вероятнее всего, "снарядного голода" у вагнеровцев нет.
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Почему Пригожин хочет вернуться в Россию
Как считает Мурзагулов, Пригожин понимает, что ему сейчас стоит находиться в Москве или, по крайней мере, где-нибудь поблизости. Ведь у российского диктатора Путина есть серьезные проблемы со здоровьем. А его окружение уже понемногу начинает борьбу за власть.
О плохом состоянии здоровья Путина Мурзагулову рассказали влиятельные российские медики. В их среде уже давно многие знают, что диктатор страдает онкологией и болезнью Паркинсона.
Эти медики говорят простые вещи. Для того, чтобы гасить симптомы онкологии и Паркинсона, его "пичкают" сильными лекарствами. Они могут дать и 20 лет жизни, но он будет не совсем в адекватном состоянии. Сознание серьезно изменяется. Поэтому в каком то смысле Путин является человеком, живущим в иллюзорном мире,
– считает Мурзагулов.
Мурзагулов прокомментировал заявления Пригожина: смотрите видео
По его мнению, значительное количество влиятельных лиц в России это прекрасно понимают. Потому и там начинаются определенные движения, чтобы со временем перехватить власть у Путина. Это прекрасно понимает тот же Пригожин. Поэтому он тоже хочет находиться ближе к России и участвовать в этих процессах.
Последние заявления Пригожина: кратко
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин регулярно вбрасывает в информационное пространство одиозные заявления. К ним нужно относиться критично.
- 5 мая Пригожин снял видео на фоне уничтоженных вагнеровцев, где рассказывал, что у его подразделений нет достаточно боеприпасов. Также он угрожал, что 10 мая якобы ЧВК "Вагнера" покинет Бахмутское направление.
- Никто не верит в эти заявления Пригожина. А в украинской разведке уже объяснили, почему он внезапно начал кричать о "снарядном голоде" и выходе из Бахмута.