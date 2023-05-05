Про це 24 Каналу розповів колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. За його словами, очевидно, що Пригожин зараз блефує. Йому все одно на втрати ПВК "Вагнера" на війні в Україні. І, найімовірніше, "снарядного голоду" у вагнерівців немає.

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Чому Пригожин хоче повернутися до Росії

Як вважає Мурзагулов, Пригожин розуміє, що йому зараз варто перебувати в Москві або принаймні десь поблизу. Адже російський диктатор Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям. А його оточення вже потрошку починає боротьбу за владу.

Про поганий стан здоров'я Путіна Мурзагулову розповіли впливові російські медики. В їхньому середовищі вже давно багато хто знає, що диктатор страждає на онкологію та хворобу Паркінсона.

Ці медики кажуть прості речі. Для того, щоб гасити симптоми онкології та Паркінсона, його "пічкають" сильними ліками. Вони можуть дати і 20 років життя, але він перебуватиме не зовсім в адекватному стані. Свідомість серйозно змінюється. Тому в певному сенсі Путін є людиною, яка живе в ілюзорному світі,

– вважає Мурзагулов.

Мурзагулов прокоментував заяви Пригожина: дивіться відео

На його думку, значна кількість впливових осіб в Росії чудово це розуміє. Тому й там починаються певні рухи, щоб перехопити з часом владу у Путіна. Це чудово розуміє той самий Пригожин. Тому він так само хоче перебувати ближче до Росії та брати участь у цих процесах.

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