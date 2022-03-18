В Болгарии полиция задержала экс-премьера, трижды возглавлявшего правительство

Полиция задержала бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Правоохранители проводят масштабную операцию, связанную с расследованиями прокуратуры ЕС.

Бойко Борисов трижды занимал пост премьера Болгарии – с 2009 по 2013 год, с 2014 по 2017 год и с 2017 по 2021 год. После отставки он остался лидером оппозиционной правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

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В Болгарии задержали экс-премьера

В рамках масштабной полицейской операции также задержали бывшего министра финансов Владислава Горанова, экс-главу бюджетной комиссии болгарского парламента Менду Стоянову и советницу Борисова Севдалину Арнаудову.

Проводится масштабная операция в связи со 120 делами Европейской прокуратуры в Болгарии. По многим адресам проводятся обыски и выемки. Сейчас задержаны Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, Севдалина Арнаудова,

– говорится в сообщении МВД Болгарии.

В министерстве не сообщили подробностей расследования. Однако, по информации Общественного телевидения BNT, дела касаются "злоупотребления помощью от ЕС". Обыски и выемки документов продолжались по многим адресам по всей стране.

Заметьте, что Борисова на протяжении многих лет несколько раз обвиняли в коррупции, однако доказать этого не удалось. Из-за репутации коррупционера большинство партий исключали возможность сотрудничества с ним на парламентских выборах 2021 года.

Задержание экс-премьера произошло сразу после визита в Софию главного прокурора Европы Лауры Ковеши. Она отметила, что сейчас настало время, чтобы соответствующие органы Болгарии объединились с Европейской прокуратурой, в частности "в особо чувствительных делах".