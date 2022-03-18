Бойко Борисов тричі обіймав посаду прем’єра Болгарії – з 2009 до 2013 року, з 2014 до 2017 року та з 2017 до 2021 року. Після відставки він залишився лідером опозиційної правоцентристської партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ).

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У Болгарії затримали експрем'єра

В межах масштабної поліцейської операції також затримали колишнього міністра фінансів Владислава Горанова, ексголову бюджетної комісії болгарського парламенту Менду Стоянову і радницю Борисова Севдаліну Арнаудову.

Проводиться масштабна операція у зв'язку зі 120 справами Європейської прокуратури в Болгарії. За багатьма адресами проводяться обшуки та виїмки. Наразі затримані Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, Севдаліна Арнаудова,

– мовиться йдеться в повідомленні МВС Болгарії.

У міністерстві не повідомили подробиць розслідування. Однак, за інформацією громадського телебачення BNT, справи стосуються "зловживання допомогою від ЄС". Обшуки та виїмки документів тривали за багатьма адресами по всій країні.

Зауважте, що Борисова протягом багатьох років кілька разів звинувачували в корупції, однак довести цього не вдалося. Через репутацію корупціонера більшість партій виключали можливість співпраці з ним на парламентських виборах 2021 року.

Затримання експрем'єра відбулося відразу після візиту до Софії головної прокурорки Європи Лаури Ковеші. Вона зазначила, що зараз настав час, щоб відповідні органи Болгарії об'єдналися з Європейською прокуратурою, зокрема "в особливо чутливих справах".