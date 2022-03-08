Болгария будет просить, чтобы санкции ЕС не касались российских газа и нефти

Болгарский премьер заявил о поддержке международных санкций против России, которые ввели из-за ее агрессии против Украины. Однако он хочет, чтобы ограничения не касались российских газа и нефти.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объяснил, что страна зависит от поставок этих российских ресурсов.

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Болгария хочет, чтобы санкции не касались российских газа и нефти

В Болгарии подчеркнули, что поддерживают санкции против России как средство прекращения ее вторжения в Украину.

Но, возможно, страна будет добиваться исключения из списка запрета на импорт российского природного газа и нефти, если такое предложение будет выдвинуто,

– заявил глава правительства Болгарии.

Петков отметил, что такие санкции могут оказать серьезное влияние на Болгарию и ее экономику.

Страна почти полностью зависит от поставок газа от российского "Газпрома". Кроме того, ее единственный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", обеспечивает более 60% потребляемого в Болгарии топлива.

"Мы полностью поддерживаем украинский народ, мы поддержали первый пакет санкций, мы даже открыты и для других санкций, только эти две санкции нам было бы очень тяжело принять как экономике и как стране", – продолжил премьер. Но добавил, что таких исключений Болгария просит, потому что пока нет других альтернатив, где взять нефть и газ.

План ЕС, чтобы избавиться от зависимости от нефти и газа из России

Евросоюз планирует быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Еврокомиссия представит соответствующий план.

Он будет предусматривать

расширение поставщиков, переход на трубопроводный газ,

инвестирование ЕС в возобновляемые источники энергии,

повышение энергоэффективности

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