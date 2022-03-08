Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков пояснив, що країна залежить від поставок цих російських ресурсів.

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Болгарія хоче, аби санкції не стосувалися російських газу і нафти

У Болгарії наголосили, що підтримують санкції проти Росії як засіб припинення її вторгнення в Україну.

Але, ймовірно, країна домагатиметься виключення зі списку заборони на імпорт російського природного газу і нафти, якщо така пропозиція буде висунута,

– заявив глава уряду Болгарії.

Пєтков зазначив, що такі санкції можуть мати серйозний вплив на Болгарію та її економіку.

Країна майже повністю залежить від поставок газу від російського "Газпрому". Крім того, її єдиний нафтопереробний завод, який належить російській компанії "Лукойл", забезпечує понад 60% споживаного в Болгарії палива.

"Ми повністю підтримуємо український народ, ми підтримали перший пакет санкцій, ми навіть відкриті й для інших санкцій, тільки ці дві санкції нам було б дуже важко прийняти як економіці та як країні", – продовжив прем'єр. Та додав, що таких винятків Болгарія просить, бо поки немає інших альтернатив, де взяти нафту й газ.

План ЄС, щоб позбутись залежності від нафти й газу з Росії

Євросоюз планує швидко позбавитись залежності від російської нафти та газу. Єврокомісія представить відповідний план.

Він передбачатиме

розширення постачальників, перехід на трубопровідний газ,

інвестування ЄС у відновлювані джерела енергії,

підвищення енергоефективності.

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