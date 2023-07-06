Неожиданный удар по России: Украина близка к ядерному соглашению с Болгарией

Несмотря на войну, Украина продолжает развивать свой энергетический сектор и удачно противостоит постоянным атакам со стороны России. Так стало известно, что Болгария приближается к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства компании "Энергоатом".

Полная стоимость всего оборудования, которое планирует передать София, обойдется в 650 миллионов долларов. Эти реакторы планируют разместить на Хмельницкой АЭС.

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Болгария готовится продать ядерные реакторы Украины

Журналисты Wall Street Journal отметили, что согласно все еще обсуждаемому соглашению государственная энергетическая компания Софии продаст украинской государственной атомной компании "Энергоатом" оборудование из недостроенной АЭС Белене в Болгарии.

Если такое соглашение все же будет заключено, это будет первый случай с начала войны в Украине, когда ядерное энергетическое оборудование российского производства будет использоваться для увеличения производства энергии Киеву.

Однако сложность таких продаж состоит в том, что Украине будет трудно оплатить этот счет. Поэтому вполне возможно, что в заключении этого договора помогут Соединенные Штаты, которые предоставят средства "Энергоатома". Другим вариантом осуществления этого договора может стать получение Болгарией части в украинской Хмельницкой атомной электростанции, где будет установлено оборудование.

Кроме того, представитель Госдепартамента США заявил, что страна поддерживает энергетическую безопасность и независимость нашей страны, и передал правительствам Болгарии и Украины, чтобы те обсудили вопросы о потенциальном американском финансировании соглашения.

Парламент Болгарии принял решение о начале переговоров

Парламент Болгарии 6 июля принял решение, которым обязало правительство страны провести переговоры с Киевом о продаже ядерных реакторов. По словам официальных лиц, возможное соглашение, над которым работали неделями, держалось в тайне, чтобы предотвратить попытки пророссийских политиков в Болгарии заблокировать его.

Директор программы по энергетике и климату Центра изучения демократии, софийского мозгового центра Мартин Владимиров видит в этом соглашении положительное влияние как на Болгарию, так и на Украину.

Соглашение показывает, как энергетическое влияние России в Европе быстро уменьшается. Кроме того, эта договоренность является также частью большой западной стратегии выведения украинского энергетического рынка на европейскую орбиту.

– подчеркнул Владимиров.

Журналисты отмечают, что для нашего государства, работающего над строительством двух энергоблоков на своей Хмельницкой АЭС, это оборудование поможет расширить экспорт электроэнергии в Европу. Депутат от правоцентристской болгарской партии ГЭРБ Делян Добрев отметил, что украинские атомщики уже научены работать на российском оборудовании.

"После начала войны в Украине строительство электростанции с таким оборудованием стало политически невозможным. Однако это идеальное совпадение, ведь Украине нужно оборудование, которое у нас есть", – отметил он.

Для Болгарии это соглашение будет означать конец ядерного партнерства с Москвой, которое десятилетиями формировало ее энергетическую политику и теснее связывало страну с Кремлем. Несмотря на это, разногласия в принятии этого решения все же остаются, ведь две пророссийские партии в болгарском парламенте, а именно "Социалистическая партия" и националистическая партия "Возрождение", проголосовали против решения по продаже реакторов.

Зеленский ездил в Болгарию, чтобы обсудить энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Софию 6 июля, чтобы обсудить вопросы энергетики. В частности, об этом он рассказал во время пресс-конференции с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ.

У нас сегодня были очень важные переговоры об энергетике и энергетической безопасности. Я хочу, чтобы у нас получилось сделать эти проекты, они очень и очень важны,

– подчеркнул он.

Пока точно неизвестно обсуждал ли президент именно продажу нашей стране ядерных ректоров. Несмотря на это, главы обеих стран все же подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической отрасли между правительствами двух стран.