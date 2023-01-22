София официально опровергла версию Кремля о том, что маршрут подорвавшегося грузовика на Крымском мосту начался в Болгарии Об этом говорится в заявлении главного прокурора Болгарии Ивана Гешева.
Обратите внимание Детали операции будут известны после войны, – глава СБУ о Крымском мосте
Болгария ответила на обвинения России
Болгарский генпрокурор подчеркнул, что российская версия взрыва на мосту – это гибридная атака на европейское сообщество.
Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество.
– написал Гешев.
Что известно о расследовании России о взрыве на Крымском мосту
- Ранним утром 8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для перебрасывания сил для войны в Украине, произошел мощный взрыв. В результате "хлопка" мост был серьезно поврежден и частично стал непригодным. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200 – 500 миллионов рублей.
- Через несколько дней Россия заявила, что уже провела расследование и установила причастность Украины. В Кремле уверены, что к организации взрыва причастен глава ГУР МО Кирилл Буданов. Однако версия Москвы не выдерживает никакой критики.
- Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России. Глава государства намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов между военными и спецслужбами в России.
- В России убеждали, что маршрут грузовика, якобы подорвавшего Крымский мост, мол, начинался в Болгарии, а затем проходил через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.
- Сразу после того как Кремль обнародовал информацию, что маршрут грузовика, который подорвал Крымский мост, якобы начинался в Болгарии, Служба контрразведки Болгарии SANS начала расследование по распоряжению исполняющего обязанности премьер-министра Галаба Донева.