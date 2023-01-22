Софія офіційно спростувала версію Кремля про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, розпочався у Болгарії. Про це йдеться у заяві головного прокурора Болгарії Івана Гешева.
Зверніть увагу Деталі операції будуть відомі після війни, – голова СБУ про Кримський міст
Болгарія відповіла на звинувачення Росії
Болгарський генпрокурор наголосив, що російська версія вибуху на мосту – це гібридна атака на європейську спільноту.
Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має жодного відношення до вибуху на Кримському мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту,
– написав Гешев.
Що відомо про розслідування Росії про вибух на Кримському мосту
- Рано-вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який Росія використовує для перекидання сил для війни в Україні, стався потужний вибух. Унаслідок "бавовни" міст зазнав серйозних пошкоджень і частково став непридатним. Всеросійська спілка страховиків оцінила збитки від вибуху на Кримському мості у 200 – 500 мільйонів рублів.
- Через кілька днів Росія заявила, що вже провела розслідування і встановила нібито причетність України. У Кремлі впевнені, що до організації вибуху буцімто причетний глава ГУР МО Кирило Буданов. Однак версія Москви не витримує жодної критики.
- Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії. Глава держави натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії між військовими та спецслужбами.
- У Росії переконували, що маршрут вантажівки, яка начебто підірвала Кримський міст, нібито починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і Краснодарський край.
- Одразу після того, як Кремль оприлюднив інформацію, що маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, нібито починався в Болгарії, Служба контррозвідки Болгарії SANS розпочала розслідування за розпорядженням виконувача обов'язків прем'єр-міністра Галаба Донєва.