Несмотря на российские угрозы: Болгария все же отзывает 70 российских дипломатов

Болгария окончательно приняла решение о выслании из страны российских дипломатов. Как объяснил болгарский премьер-министр Кирилл Петков, эти дипломаты занимались "необычной деятельностью".

Болгарские спецслужбы определили российских дипломатов как людей, работавших против интересов нашей страны.

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"Я хотел бы поздравить болгарские службы и Министерство иностранных дел с тем, что они проделали свою работу. Я хочу сказать всем иностранным странам, не только российской, что каждый, кто работает против интересов нашей страны, в Болгарии есть службы, работающие на ее интересы, и их вызовут и отправят в страну", – подчеркнул Петков.

Премьер добавил, что "это отнюдь не агрессия против российского народа – просто когда иностранные правительства пытаются вмешаться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые будут противодействовать".

Россияне работали под прикрытием

По словам Петкова, многие из высланных дипломатов РФ работали "непосредственно на иностранные службы, и их дипломатическая роль была под прикрытием".

В воскресенье (3 июля – 24 канал) мы ожидаем, что в Москву вернется полный самолет на 70 мест,

– добавил глава правительства Болгарии.

Что этому предшествовало

Перед этим заместитель главы МИД Болгарии Ирэна Димитрова вызвала в министерство на совещание свою российскую коллегу Элеонору Митрофанову. Она сообщила, что Болгария решила сократить количество сотрудников российских представительств до пределов, не превышающих численность представительства Болгарии в России.

Митрофанова получила список имен 70 сотрудников, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля 2022 года.

Реакция Кремля не заставила себя ждать.

Москва уже в привычной для себя манере начала угрожать Болгарии разрывом дипломатических отношений. По словам дипломата, разрыва отношений можно избежать, если власти Болгарии согласятся оставить в стране всех российских дипломатов.

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