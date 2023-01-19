Помогали в решающие периоды войны: как Болгария тайно передавала Украине оружие

Болгария не заявляла о том, что помогает нашему государству оружием. Но это не мешало ей, в решающие для Украины периоды войны, необходимое оборудование передавать. Теперь об этом говорят открыто.

Журналисты провели расследование. Оно пролило свет на то, что Болгария, хоть и не декларировала военную помощь Украине, ее все-таки предоставляла. Известно, что наше государство его получало в те периоды войны, когда больше всего нуждалось.

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Помощь была скрыта

Напомним, что 28 апреля в Киев с визитом прибыл тогдашний премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Он встретился с Владимиром Зеленским. Тогда стало известно, что Болгария будет заниматься ремонтом украинской техники. О передаче техники даже речь не шла. В то же время правительство в Софии занималось процедурой, которая предусматривала всестороннюю военную помощь нашему государству.

Официально об этом не сообщалось. В то же время оружие, боеприпасы и другое вооружение Украине передавали через третьи страны. Известно, что колоссальное количество техники наше государство получило от Болгарии в период с апреля по август 2022 года.

С помощью Софии удалось покрыть треть потребностей нашего войска в боеприпасах. Также государство помогло обеспечить до 40% танков и автомобилей. Кроме того, передавали нам дизельное горючее.

В то время Болгария на своем нефтеперерабатывающем заводе перерабатывала только сырую российскую нефть. Мы можем заметить, что оккупанты и здесь приложились к тому, чтобы ВСУ их уничтожали.

Журналисты отметили, что Болгарию долгое время считали придатком России. В то же время правительство этой страны в непростые для Украины времена продемонстрировало свое мужество. Более того, оно стало примером того, как можно поддерживать борьбу против кровавого диктаторского режима. Просто для этого можно находить "творческие способы".

Официальный Киев подтвердил помощь

Это сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Кирилл Петков проявил честность. Глава ведомства отметил, что всегда будет благодарен ему за "использование своих политических навыков для поиска решения".

Глава МИД отметил, что некоторые члены болгарской коалиции поддержали Россию. Тем временем Петков "решил быть на правильной стороне истории". Он своими решениями и действиями поспособствовал защите Украины от более "сильного врага".

Журналисты отметили, что с первых дней полномасштабного вторжения Петков пытался повлиять на лидеров стран-членов ЕС. Он обращался к Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу. Их призвал поддержать наше государство, а также ввести жесткие санкции против Путина.

Передача оружия была засекречена

Напомним, что 19 апреля Дмитрий Кулеба прибыл в Софию. Он получил задачу, цель которой заключалась в получении необходимого вооружения.

Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня с дипломатической миссией достать необходимые материалы.

– отметил он.

Глава ведомства отметил, что переговорный процесс происходил за закрытыми дверями. Он был чрезвычайно важным, ведь это был "вопрос жизни и смерти".

Известно, что тогда Петков называл внутриполитическую ситуацию в Болгарии "непростой". В то же время он уверял, что сделает все, что сможет, чтобы Украина получила оружие.

Так, в апреле грузовые самолеты, полностью заполненные боеприпасами, совершали рейсы из Болгарии в Польшу. В стране-соседке, в 70 километрах от государственной границы, создали своеобразный хаб.

Мы позаботились о том, чтобы сухопутный маршрут через Румынию и Венгрию также был открыт для грузовиков. По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на ранних этапах войны, поступило из Болгарии,

– отметил Петков.

Напоследок заметим, что поставки оружия происходили на средства США и Великобритании.