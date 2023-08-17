Следует заметить, что 15 страной стала Северная Македония. Болгария приняла соответствующее решение 16 августа 2023 года.

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Что известно о решениях Болгарии

Совет министров в среду, 16 августа, принял решение, которым одобряет присоединение Болгарии к усилиям стран G7 по оказанию долгосрочной поддержки безопасности Украине,

– говорится в сообщении.

Также Болгария заявила, что оказывает политическую и практическую поддержку Украине прямо противодействуя российской агрессии. Страна заверила, что способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов.

Согласно этой последовательной политике Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины,

– заявила правительственная информационная служба.

Обратите внимание! Страны "Большой семерки" 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе подписали декларацию о поддержке Украины. В документе говорится о долгосрочной безопасности и экономической поддержке, которую G7 планируют предоставить Украине после вторжения России. Также "Большая семерка" пообещала создать "программу реформ", которая поможет Украине "на ее пути к евроатлантической интеграции".

Какие страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины

Перед Болгарией гарантию безопасности для Украины поддержала Северная Македония. Перед этим по меньшей мере:

Греция;

Бельгия;

Чехия;

Дания;

Финляндия; Исландия;

Ирландия;

Латвия;

Нидерланды;

Норвегия;

Португалия;

Румыния;

Испания;

Швеция.

Следует отметить, что Украина должна с каждой страной в двустороннем порядке договариваться о гарантиях безопасности.

Эти соглашения могут помочь реализовать израильскую модель безопасности, когда страна остается вне НАТО, однако получает полный доступ к соответствующим технологиям Альянса, информации, разведывательным данным и финансированию.