Варто зауважити, що 15 країною стала Північна Македонія. Болгарія ж ухвалила відповідне рішення 16 серпня 2023 року.

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Що відомо про рішення Болгарії

Рада міністрів у середу, 16 серпня, ухвалила рішення, яким схвалює приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні,

– мовиться у повідомленні.

Також Болгарія заявила, що надає політичну та практичну підтримку Україні, прямо протидіючи російській агресії. Країна запевнила, що сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів.

Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України,

– заявила урядова інформаційна служба.

Зверніть увагу! Країни "Великої сімки" 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі підписали декларацію про підтримку України. У документі мовиться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку G7 планують надати Україні після вторгнення Росії. Також "Велика сімка" пообіцяла створити "програму реформ", яка допоможе Україні "на її шляху до євроатлантичної інтеграції".

Які країни приєднались до безпекових гарантій для України

Перед Болгарією гарантії безпеки для України підтримала Північна Македонія. Перед цим щонайменше:

Греція;

Бельгія;

Чехія;

Данія;

Фінляндія; Ісландія;

Ірландія;

Латвія;

Нідерланди;

Норвегія;

Португалія;

Румунія;

Іспанія;

Швеція.

Варто зауважити, що Україна має з кожною країною у двосторонньому порядку домовлятися про гарантії безпеки.

Ці угоди можуть допомогти реалізувати ізраїльську безпекову модель, коли країна залишається поза НАТО, проте отримує повний доступ до відповідних технологій Альянсу, інформації, розвідувальних даних та фінансування.