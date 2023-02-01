Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

1 февраля 2023, 17:16
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Владимир Зеленский

Болгария признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Это решение восстанавливает историческую справедливость.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил болгарский парламент за это решение.

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Зеленский подчеркнул, что этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии.

Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа,
– отметил президент.

Какие страны признали Голодомор геноцидом

  • Во время Голодомора 1932 – 1933 годов советское правительство сознательно и целенаправленно убило более миллионов украинцев. Точных цифр нет, однако историки склоняются к отметке в 10 миллионов жертв. Исторической и правовой справедливостью является признание Голодомора геноцидом на международном уровне, поскольку в СССР пытались скрыть правду.
  • 14 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Это поддержали 507 депутатов, против было только 12.
  • Также геноцидом Голодомор признали Молдова, США, Польша, Литва, Латвия, Мексика, Германия, Ирландия, Чехия, Румыния и другие.
  • Память о погибших во время страшного моря голодом традиционно чтят в последнюю субботу ноября.

Автор: Ольга Музика