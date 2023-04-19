Болгария запретила импорт продовольствия из Украины, но есть нюанс
Источник:BNR
Болгария присоединилась к решениям ряда других стран запретить импорт пищевых продуктов из Украины. При этом в правительстве заявили, что страна сохранит транзит.
Об этом сообщил глава временного правительства Болгарии Гилиб Донев. Он отметил, что запрет на импорт был введен временно.
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В чем причина
Донев объяснил, что проблема заключается в нарушении торговых и производственных цепочек в стране.
Основная причина состоит в том, что в прошлом году вопреки концепции так называемых коридоров солидарности значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственные и торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после аналогичных запретов, введенных другими странами, это может окончиться крайне тяжелыми последствиями для болгарского бизнеса,
– говорит Донев.
Он также добавил, что правительство не может допустить такого развития событий. Следовательно, страна вынуждена принять такое национальное мероприятие, пока "ответственные европейские органы рассматривают адекватный ответ на изменение обстоятельств, к которым привели коридоры солидарности".
Глава болгарского правительства рассчитывает на то, что Брюссель выслушает и поймет позиции Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии и переосмыслит свою позицию.
Пока нет информации о том, как долго будет действовать временный запрет на ввоз продуктов питания из Украины.
"Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротства болгарских фермеров не будут способствовать этому", – сказал Донев.
Какие еще страны приостановили импорт продукции из Украины
- 17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины. Накануне Минагрополитики Словакии предупредили, что исчерпали возможности регулирования ввоза зерна из Украины. Фермеры страны протестуют за то, что им трудно конкурировать с украинскими аграриями. Они заявляют, что дешевый импорт зерновых культур обесценивает работу в Словакии.
- Кроме того, сейм Польши принял решение по запрета ввоза зерна и продовольствия из Украины. Из-за нулевой пошлины фермеры страны столкнулись с кризисом, который может охватить всю страну. Поэтому правительство приняло запрет на импорт из Украины не только зерна, но и молока, яиц, мяса и многих других продуктов.
- В Венгрии, в свою очередь, запретили импорт и масличных культур из Украины. Как пояснил министр сельского хозяйства Иштван Надя, на такое решение повлияли интересы венгерских фермеров.