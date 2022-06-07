Болгария вынуждена балансировать, – Коваленко объяснил заявления о непредоставлении оружия для Украины

В Болгарии заявили, что не будут поставлять в Украину вооружение для защиты от России. В частности, наша сторона просила предоставить оружие и технику советских времен, однако те ответили, что будут помогать чем-нибудь другим.

В то же время некоторое оружие Болгария все же передала нашему государству. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Болгария останавливает государственную программу размещения украинских беженцев: что нужно знать

Болгария должна, что предоставить Украине

По его словам, на самом деле Болгария имеет то, что может передавать Украине, чтобы помочь противостоять захватчику. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается артиллерии.

Также Коваленко добавил, что есть факты снабжения Украины Болгарией боеприпасов. То есть нельзя говорить о том, что они полностью отказались от предоставления нам какого-либо вооружения, однако все же есть определенные преграды.

Преграды снабжения оружием

Как отметил Коваленко, не следует забывать, что Болгария – это страна, в которой очень большое пророссийское лобби в политической среде и вообще в обществе. То есть, у многих людей в этом государстве пророссийские взгляды.

Поэтому Болгария вынуждена балансировать между взглядами как внутреннего общества, так и внешнего влияния партнеров. Например, Соединенных Штатов Америки и других стран-членов Североатлантического Альянса,

– объяснил он.

Важный транзитный узел

Кроме того Коваленко подчеркнул, что Болгария очень помогает Украине в логистических вопросах. В частности, она является выгодным транзитным узлом – как сухопутным, так и воздушным.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Болгария заявила, что больше никогда не будет вести переговоры с российским "Газпромом"

"Болгария не закрывает свое воздушное пространство для самолетов, которые, например, везут военную помощь для украинского государства, как это делают некоторые наши соседние страны", - отметил Коваленко.

Коваленко объяснил заявления Болгарии о непредоставлении оружия для Украины: смотрите видео



Визит болгарского премьер-министра в Украину: коротко