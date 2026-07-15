Соответствующее заявление сделала глава болгарского МИД Велислава Петрова-Чамова во время своего визита в Киев для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

Почему Болгария вышла из "Коалиции желающих"?

По словам министра, достижение справедливого и устойчивого мира требует одновременной работы по нескольким направлениям: дальнейшей поддержки Украины, усиления санкционного давления на Россию и активизации дипломатических усилий для начала переговоров.

Петрова-Чамова подчеркнула, что именно дипломатический трек до сих пор не использовался в достаточной мере. Глава МИД также заверила, что Болгария и впредь будет поддерживать санкционную политику ЕС и помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности в преддверии зимы.

Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставок газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем,

– отметила министр.

Кроме того, Петрова-Чамова приветствовала запуск европейского сотрудничества в сфере производства беспилотников, отметив, что Болгария заинтересована в развитии этого направления и готова сотрудничать с Украиной в рамках новой европейской инициативы.

Напомним, Болгария объявила о выходе из "Коалиции желающих" и заявила, что не будет поддерживать дальнейшую военную и финансовую помощь Украине. Президент Румен Радев подчеркнул, что завершение войны возможно только дипломатическим путем, а не за счет наращивания военной поддержки.

Что говорят в МИД Украины?

В ходе встречи глав МИД Украины и Болгарии стороны обсудили углубление сотрудничества, сосредоточившись на развитии энергетических проектов и транспортной инфраструктуры. Также речь шла о евроинтеграции Украины, открытии новых переговорных кластеров и ужесточении санкций против России.

Андрей Сибига поблагодарил Велиславу Петрову-Чамову за участие в саммите и подчеркнул важность дальнейшего развития формата "Украина – Юго-Восточная Европа", в частности на уровне глав МИД.

Украина и Болгария и впредь будут работать бок о бок ради достижения справедливого и прочного мира для Украины и укрепления безопасности во всей Европе,

– заявил Сибига.