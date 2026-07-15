Відповідну заяву зробила очільниця болгарського МЗС Веліслава Петрова-Чамова під час її візиту до Києва для участі в саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Чому Болгарія вийшла з "Коаліції охочих"?

За словами міністерки, досягнення справедливого та стійкого миру потребує одночасної роботи у кількох напрямах: подальшої підтримки України, посилення санкційного тиску на Росію та активізації дипломатичних зусиль для початку переговорів.

Петрова-Чамова наголосила, що саме дипломатичний трек досі не використовувався достатньою мірою. Очільниця МЗС також запевнила, що Болгарія й надалі підтримуватиме санкційну політику ЄС та допомагатиме Україні в забезпеченні енергетичної безпеки напередодні зими.

Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо,

– зазначила міністерка.

Крім того, Петрова-Чамова привітала запуск європейської співпраці у сфері виробництва безпілотників, зазначивши, що Болгарія зацікавлена у розвитку цього напряму та готова співпрацювати з Україною в межах нової європейської ініціативи.

Нагадаємо, Болгарія оголосила про вихід із "Коаліції охочих" та заявила, що не підтримуватиме подальшу військову й фінансову допомогу Україні. Президент Румен Радев наголосив, що завершення війни можливе лише дипломатичним шляхом, а не через нарощування військової підтримки.

Що кажуть в МЗС України?

Під час зустрічі очільників МЗС України й Болгарії сторони обговорили поглиблення співпраці, зосередившись на розвитку енергетичних проєктів і транспортної інфраструктури. Також ішлося про євроінтеграцію України, відкриття нових переговорних кластерів та посилення санкцій проти Росії.

Андрій Сибіга подякував Веліславі Петровій-Чамовій за участь у саміті й наголосив на важливості подальшого розвитку формату "Україна – Південно-Східна Європа", зокрема на рівні глав МЗС.

Україна та Болгарія й надалі працюватимуть пліч-о-пліч задля досягнення справедливого і тривалого миру для України та зміцнення безпеки в усій Європі,

– висловився Сибіга.