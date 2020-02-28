Болгария готова направить тысячу военных к границе с Турцией из-за мигрантов
Власти Болгарии заявили о готовности направить до тысячи военных и более ста единиц техники к границе с Турцией. Так планируют защищаться от притока нелегальных мигрантов.
Пограничная полиция Болгарии утром 28 февраля помешала примерно 20 людям попасть в страну из Турции. Об этом заявил министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, пишет "Флагман".
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В Болгарии опасаются, что новая волна беженцев охватит Европу. Это стало возможным после того, как появилась информация, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев.
Болгарская армия готова направить к границе с Турцией до 1 тысячи военных и до 140 единиц техники,
– заявил Каракачанов.
По его словам, армия должна полностью сотрудничать и принимать все необходимые меры для защиты государственной границы, не допуская нелегалов на территорию Болгарии.
Важно! В турецком МИД официально заявили, что страна не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев на фоне сообщений, что Анкара открыла границы в ЕС для искателей убежища.
Турецко-сирийская граница: смотрите карту
Основное о конфликте в Сирии
- На Ближнем Востоке почти 10 лет продолжается сирийский конфликт. К нему причастны Сирия, Турция, США и Россия. Суть конфликта в том, что диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Однако почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. В результате погибли по меньшей мере 33 военных, многие ранены.
- После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны Сирии.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле возле генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли русских в убийстве турецких героев.
- Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.