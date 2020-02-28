Болгария готова направить тысячу военных к границе с Турцией из-за мигрантов

Власти Болгарии заявили о готовности направить до тысячи военных и более ста единиц техники к границе с Турцией. Так планируют защищаться от притока нелегальных мигрантов.

Пограничная полиция Болгарии утром 28 февраля помешала примерно 20 людям попасть в страну из Турции. Об этом заявил министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, пишет "Флагман".

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В Болгарии опасаются, что новая волна беженцев охватит Европу. Это стало возможным после того, как появилась информация, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев.

Болгарская армия готова направить к границе с Турцией до 1 тысячи военных и до 140 единиц техники,

– заявил Каракачанов.

По его словам, армия должна полностью сотрудничать и принимать все необходимые меры для защиты государственной границы, не допуская нелегалов на территорию Болгарии.

Важно! В турецком МИД официально заявили, что страна не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев на фоне сообщений, что Анкара открыла границы в ЕС для искателей убежища.

Турецко-сирийская граница: смотрите карту

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