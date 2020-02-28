Болгарія готова надіслати тисячу військових до кордону з Туреччиною через мігрантів

Влада Болгарії заявила про готовність надіслати до тисячі військових та понад сто одиниць техніки до кордону з Туреччиною. Так планують захищатися від припливу нелегальних мігрантів.

Прикордонна поліція Болгарії вранці 28 лютого перешкодила приблизно 20 людям потрапити у країну з Туреччини. Про це заявив міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов, пише "Флагман".

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У Болгарії остерігаються, що нова хвиля біженців охопить Європу. Це стало можливим після того, як з’явилася інформація, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців.

Болгарська армія готова надіслати до кордону з Туреччиною до 1 тисячі військових та до 140 одиниць техніки,

– заявив Каракачанов.

За його словами, армія повинна повністю співпрацювати й вживати всіх необхідних заходів для захисту державного кордону, не допускаючи нелегалів на територію Болгарії.

Важливо! У турецькому МЗС офіційно заявили, що країна не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців на тлі повідомлень, що Анкара відкрила кордони в ЄС для шукачів притулку.

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