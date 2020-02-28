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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Болгарія готова надіслати тисячу військових до кордону з Туреччиною через мігрантів

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      Болгарія готується опиратися навалі біженців / slovoidilo.ua

      Влада Болгарії заявила про готовність надіслати до тисячі військових та понад сто одиниць техніки до кордону з Туреччиною. Так планують захищатися від припливу нелегальних мігрантів.

      Прикордонна поліція Болгарії вранці 28 лютого перешкодила приблизно 20 людям потрапити у країну з Туреччини. Про це заявив міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов, пише "Флагман".

      Дізнайтесь більше: Сотні біженців вирушили до турецько-грецького кордону після повідомлень ЗМІ: фото і відео

      У Болгарії остерігаються, що нова хвиля біженців охопить Європу. Це стало можливим після того, як з’явилася інформація, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців.

      Болгарська армія готова надіслати до кордону з Туреччиною до 1 тисячі військових та до 140 одиниць техніки,
      – заявив Каракачанов.

      За його словами, армія повинна повністю співпрацювати й вживати всіх необхідних заходів для захисту державного кордону, не допускаючи нелегалів на територію Болгарії.

      Важливо! У турецькому МЗС офіційно заявили, що країна не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців на тлі повідомлень, що Анкара відкрила кордони в ЄС для шукачів притулку. 

      Турецько-сирійський кордон: дивіться карту

      Основне про конфлікт у Сирії

      • На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія. Суть конфлікту у тому, що диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.
      • Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей поранені.
      • Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії біженці Новини Росії Болгарія Новини Туреччини Новини політики
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