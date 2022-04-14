Болгарские социалисты угрожают развалом правительства, если страна предоставит Украине оружие

Пророссийская Болгарская социалистическая партия (БСП) предупредила, что выйдет из правящей коалиции, если парламент Болгарии решит таки предоставить оружие Украине.

Это будет означать, что правительство потеряет большинство в парламенте и, вероятно, распадется.

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Депутат и бывший глава МИД Болгарии Кристиан Вигенин заявил, что Болгарская социалистическая партия поддерживает любую помощь Украине, но не разделяет желание поставлять смертоносное оружие и боеприпасы Украине для борьбы с российской агрессией.

Это красная линия, и мы благодарны нашим партнерам за соблюдение этой ответственной позиции. Мы делаем это не только для нас и не столько из-за наших убеждений. Мы считаем, что в интересах Болгарии быть осторожными и умеренными,

– добавил Вигенин.

Партийцы БСП утверждают, что правительство не должно идти против мнения подавляющего большинства болгарских граждан и не создавал лишних волнений и напряжения, ведь почти 70% болгар не хотят, чтобы правительство помогало Украине оружием.

В то же время аналитики считают, что истинная причина позиции социалистов в том, что партия начинает терять поддержку из-за более радикальной пророссийской националистической партии "Възраждане".

По словам Вигенина, реальные угрозы безопасности связаны с риском для поставок энергоносителей и экономики, поэтому правительство предпринимает необходимые шаги для того, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и международный престиж.

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