Болгария призвала своих граждан срочно покинуть территорию россии

В россии растет напряжение. Поэтому страны просят своих граждан покинуть территорию государства-агрессора.

В частности, с таким обращением обратился МИД Болгарии. Учреждение просит уехать тех болгар, которые находятся в россии.

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В связи со сложной ситуацией МИД Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в Россию и рекомендует находящимся там гражданам Болгарии рассмотреть возможность скорейшего выезда из страны с помощью имеющихся на данный момент транспортных средств,

– говорится в сообщении.

Дипломаты советуют остающимся в россии гражданам Болгарии быть особо бдительными, избегать мест массового скопления людей. При этом советуют со всем вниманием относиться к обстоятельствам и развитию ситуации.

При необходимости в помощи граждан Болгарии просят связаться с Посольством Республики Болгария в Москве.

Болгария выслала работников российского посольства

Еще в июне страна выслала сразу 70 дипломатов из российского посольства. Об этом объявлял премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Дипломатов выслали, поскольку они занимались шпионской деятельностью, прикрываясь своими должностями.

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