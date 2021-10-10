В Боливии разбился самолет с чиновниками: есть погибшие
Источник:твитер Луиса Арсе
В Боливии потерпел крушение самолет, на борту которого находились сотрудники Министерства здравоохранения страны. В результате погибли 6 человек.
Авиакатастрофа произошла в департаменте Пандо. Об этом заявил президент Боливии Луиса Арсе.
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Что известно об аварии
По словам президента, соответствующим органам поручено выяснить причины аварии.
Выражаем соболезнования семьям погибших,
– сказал Арсе.
В Военно-воздушных силах Боливии подтвердили, что 6 человек не выжили.
На борту были чиновники
Минздрав Боливии уточнил, что на борту самолета находились четверо специалистов ведомства. Они занимались исследованиями в борьбе с болезнями и вирусами.
Предварительно известно, что самолет разбился неподалеку от городка Риберальта.
Авиакатастрофа в Татарстане
Авария с самолетом произошла также 10 октября в Мензелинске, что в Татарстане. Разбился самолет L-410, на борту которого находились 22 парашютиста и члены экипажа.
В результате катастрофы погибли 19 человек.