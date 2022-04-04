Больница, "дом ребенка", лабораторный центр, – Ким о поврежденных за минувшие сутки объектах
Источник:Ukraine Media Centre Kyiv
Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Боеприпасы врага наносят ущерб городской инфраструктуре.
Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, вчера враг обстрелял здания гражданской инфраструктуры. Боеприпасы врага были нацелены на 4 объекта.
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В действиях оккупантов нет логики
Снаряды оккупантов попали в две больницы, детский дом и лабораторный центр. Обстрелы хаотичны, любая логика отсутствует. Впрочем, даже несмотря на это город продолжает функционировать.
В целом ситуация сложная только в городах на линии фронта. В основном работают аптеки и магазины. Мы доставляем и раздаем гуманитарную помощь, раздали уже 680 тонн, есть запасы продовольствия и воды,
– рассказал Ким.
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