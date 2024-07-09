Волонтер заявила, что в "Охматдет" принесли отравленную воду

Волонтер Екатерина Терехова рассказала, что в больницу "Охматдет" принесли отравленную воду. По ее словам, все, кто с ней контактировал, получили химическое отравление.

Волонтер рассказала, что отравились двое волонтеров, несколько их друзей, которые пришли в заведение, и работники полиции. Екатерина Терехова объяснила, что им поставили уколы, пишет 24 Канал.

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Что известно об отравленной воде в "Охматдете"

Сегодня (8 июля – 24 Канал) очень много людей из Киева привезли очень много воды в "Охматдет"... Подошли полицейские. Мы сказали, что оставляем им воду, и продолжили собираться. Уже через минуту полицейские позвали нас и сказали: "А что это у вас за вода?" Вы сейчас можете видеть мое лицо. Оно красное. У нас всех химическое отравление. Какие-то пи***асы, я просто не могу сказать иначе, отравили бутылку с водой..

– рассказала волонтерка.

Она отметила, кто производитель воды и показала бутылку, которая была отравлена.

Екатерина Терехова рассказала, что один правоохранитель умылся этой водой, другой – попил ее. Всем в больнице оказали помощь.

Что говорят в полиции

Правоохранители сообщили, что они проверяют информацию о вероятном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий обстрела "Охматдета".

В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских относительно возможного отравления водой не поступало,

– заявила полиция Киева.

Также правоохранители объяснили, что:

информацию о вероятном отравлении воды обнаружили во время мониторинга социальных сетей;

проводят проверку по данному факту.

Заметим, что Россия ударила по двум корпусам "Охматдета" утром 8 июля. К сожалению, там погибли родственник одного из пациентов и врач Светлана Лукьянчук.

По состоянию на утро 9 июля в результате атаки россиян в Киеве погибло 27 человек, раненых – 117.