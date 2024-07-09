Волонтерка розповіла, що отруїлись двоє волонтерів, декілька їхніх друзів, які прийшли у заклад, та працівники поліції. Катерина Терехова пояснила, що їм поставили уколи, пише 24 Канал.

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Що відомо про отруєну воду в "Охматдиті"

Сьогодні (8 липня – 24 Канал) дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в "Охматдит"... Підійшли поліцейські. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: "А що це у вас за вода?" Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі***аси, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою…

– розповіла волонтерка.

Вона зазначила, хто виробник води та показала пляшку, яка була отруєна.

Катерина Терехова розповіла, що один правоохоронець вмився цією водою, інший – попив її. Всім у лікарні надали допомогу.

Що кажуть в поліції

Правоохоронці повідомили, що вони перевіряють інформацію щодо ймовірного отруєння питної води на місці ліквідації наслідків обстрілу "Охматдиту".

Водночас інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило,

– заявила поліція Києва.

Також правоохоронці пояснили, що:

інформацію про ймовірне отруєння води виявили під час моніторингу соціальних мереж;

проводять перевірку за цим фактом.

Зауважимо, що Росія вдарила по двох корпусах "Охматдиту" вранці 8 липня. На жаль, там загинули родич одного з пацієнтів та лікарка Світлана Лук'янчук.

Станом на ранок 9 липня внаслідок атаки росіян в Києві загинуло 27 осіб, поранених – 117.