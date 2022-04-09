В больницах Днепра спасают 15 детей, раненых из-за ракетного удара по вокзалу Краматорска
Источник:телеграм Валентина Резниченка
Украинские врачи борются за жизнь людей, пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске. В Днепре спасают 15 детей.
Пострадавших из Краматорска спасаются в Днепре
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он заявил, что в больницах Днепра спасают 15 раненых детей.
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В наших больницах спасают 15 детей, раненых из-за ракетного удара по вокзалу Краматорска,
– написал Резниченко.
Глава Днепропетровской ОВА, как и все украинцы, не понимает цинизма россиян, обстрелявших ни в чем невинных детей.
"Они не держали в руках оружие. Они просто хотели выжить. Они просто убегали от войны. Они просто ехали туда, где не стреляют", – отметил он.
Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске: коротко
Российские террористы с утра 8 апреля ракетами обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. По предварительной информации, погибли 52 человека и еще более сотни получили ранения.
Российская пропаганда пыталась переложить ответственность на Украину. Однако российская ложь потерпела неудачу, ведь кремлевские СМИ сообщили информацию о взрыве в Краматорске заранее.
В Офисе Президента заявили, что оккупанты знали, что на вокзале были люди и целенаправленно произвели обстрел. Также известно, российские войска нанесли удар "Точкой-У" из Шахтерска, что в Донецкой области.
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