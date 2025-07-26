В больнице умерла женщина: количество жертв в результате атаки по Днепру и району возросло

В ночь на 26 июля российские войска массированно атаковали Днепр и область. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Что известно о пострадавших и погибших в Днепре?

Сергей Лысак сообщил, что в одной из больниц Днепра умерла 21-летняя девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки.

По уточненным данным, в Днепре ранения получили двое мужчин в возрасте 46 и 33 года. Сейчас они находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как среднее.

Всего в Днепре и районе в результате российского обстрела погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Существенные разрушения зафиксировали также в Каменском: там повреждены многоэтажки и учебное заведение, выбито не менее 200 окон.

Ночью российские войска атаковали Днепр и район / Фото: Днепропетровская ОВА

По словам ОВА, на месте удара уже работают коммунальные службы и гуманитарные организации.

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Напомним, с вечера 25 июля и в течение ночи Россия атаковала Украину 235 средствами воздушного нападения, в том числе 208 ударными БПЛА и 27 ракетами разных типов.