Во Львове в больнице обнаружили посылку с минами: кто передал – неизвестно

Во львовскую больницу вечером 3 сентября отправили посылку, в которой были настоящие противотанковые мины. Дело будут расследовать правоохранительные органы.

Пациентов медицинского учреждения и персонал эвакуировали. О деталях ситуации рассказали во Львовском городском совете.

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Коробку настоящих противотанковых мин прислали в больницу Львова

В больницу святого Луки, что во Львове, сегодня вечером (3 сентября – 24 Канал) поступила посылка – коробка настоящих противотанковых мин,

– говорится в сообщении.

По информации Львовского городского совета, пациенты и медперсонал эвакуированы.

Известно, что на месте работают все соответствующие службы. Также в ЛГС добавили, что дело будут расследовать правоохранители.



Во Львове в больницу отправили посылку с настоящими минами / Фото ЛГС

На ситуацию отреагировал мэр города Андрей Садовый. Он подтвердил, что в медицинском учреждении обнаружили сегодня посылку с подозрительными предметами похожими на противотанковые мины.

"Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности. Выясняем обстоятельства", – написал он.

Вскоре он сообщил, что специалисты установили, что это учебные мины. Работники правоохранительных органов расследуют кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу.