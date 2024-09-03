Пацієнтів медичного закладу та персонал евакуювали. Про деталі ситуації розповіли в Львівській міській раді.
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Коробку справжніх протитанкових мін прислали в лікарню Львова
У лікарню святого Луки, що у Львові, сьогодні ввечері (3 вересня – 24 Канал) надійшла посилка – коробка справжніх протитанкових мін,
– ідеться в повідомленні.
За інформацією Львівської міської ради, пацієнти і медперсонал евакуйовано.
Відомо, що на місці працюють усі відповідні служби. Також в ЛМР додали, що справу будуть розслідувати правоохоронці.
У Львові в лікарню відправили посилку зі справжніми мінами / Фото ЛМР
На ситуацію відреагував мер міста Андрій Садовий. Він підтвердив, що в медичному закладі виявили сьогодні посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни.
"Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини", – написав він.
Невдовзі він повідомив, що фахівці встановили, що це навчальні міни. Працівники правоохоронних органів розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні.