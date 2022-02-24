Больницы приостанавливают плановые операции и госпитализации, – Ляшко
Источник:фейсбук-страница Виктора Ляшко
В Украине приостанавливают плановые операции и госпитализации. Это обусловлено введением военного положения.
Вместе с тем все медицинские учреждения Украины будут оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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Как работают медицинские учреждения Украины
Ляшко заверил, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и тому подобного. Минздрав имеет четкие механизмы пополнения этих запасов и их обновления.
В то же время, все больницы Украины обеспечены автономными источниками питания. Задействованы все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной помощи.
Виктор Ляшко также призвал украинцев сохранять спокойствие и руководствоваться официальными каналами коммуникации, следить за информацией государственных органов и органов местной власти на местах.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!