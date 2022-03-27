В больницы Севастополя ежедневно привозят от 50 до 100 раненых россиян

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты понесли значительные потери. Поэтому в больницах временно оккупированной территории Крыма наблюдается сложная ситуация.

По данным Генштаба, несмотря на огромные потери, российское командование не отказывается от продолжения атак. Поэтому больницы Севастополя наполнены ранеными оккупантами.

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Временно оккупированный Севастополь вынужден принимать раненых захватчиков. По данным Генштаба, травмированных оккупантов прибывает достаточно большое число.

По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых,

– сообщили в Генштабе.