Это уже больные люди, – Пионтковский о заявлениях режима Путина относительно Запада
Источник:24 канал
Режим Владимира Путина и сам российский президент привыкли во всех бедах обвинять Запад. Похоже, эта тактика уже стала настоящей религией.
Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, это активно видно в статьях Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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"Видно, что это больные люди. Ненависть к Западу – это не какой-то геополитический расчет. Это уже квазирелигия", – отметил политолог.
Пионтковский: Это уже не лечится
Он заявил, что цель российского государства – это покорение Украины.
"Они говорят: "Признайте Ялту". Проблема Москвы не в том, что Америка не согласна на Ялту. Проблема в том, что на это не согласны никакие страны, которые Россия хочет затащить к себе", – пояснил Пионтковский.
Они не могут себе в этом признаться, поэтому говорят: "Проклятый Запад". Это уже религия, это уже не лечится,
– заявил он.
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