Как болота спасают жизни украинцев: факты, о которых вы могли не знать

2 февраля в мире отмечается день водно-болотных угодий (ВБУ). В этот день еще в 1971 году была подписана Рамсарская конвенция, призванная сохранять эти важные экосистемы как среду обитания водоплавающих птиц. Впрочем, ценность болот не ограничивается только пользой для птиц – они очищают воду, смягчают изменение климата и даже помогают в обороне страны.

В Украине эти экосистемы часто игнорируются, а иногда и вообще уничтожаются. Почему это угрожает нашей безопасности и ставит под сомнение выполнение международных экологических обязательств – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Защита от наводнений, пожаров и врага – суперсилы водно-болотных угодий

Водно-болотными угодьями называют экосистемы на сильно увлажненных или покрытых водой территориях: болота, пойменные луга и леса на берегах водоемов, мелководные водоемы и тому подобное. Здесь растут влаголюбивые растения и активно гнездятся водоплавающие птицы.

Например, в дельте Днепра до подрыва Каховской ГЭС жили пеликан розовый, орлан белохвост, кулик-долгоног, каравай бурый и чепура большая. Частью ВБУ могут быть даже целые леса, например в Атак-Боржавском урочище. Здесь территория покрывается водой только часть года, что способствовало росту старовозрастного леса с деревьями высотой иногда в сорок метров.



Пойменный лес в урочище "Атак-Боржавское" / Фото Игоря Гоцика

Впрочем ВБУ поддерживают жизнь не только жителей дикой природы – они незаметно оберегают и людей. По своим свойствам эти экосистемы напоминают губку, которая способна впитывать и отдавать значительное количество воды. Это помогает им регулировать водность рек и озер. В многоводные месяцы ВБУ поглощают избыточную воду, защищая прилегающие населенные пункты от наводнений. А в засушливые периоды наоборот питают реки и грунтовые воды, что особенно ценно для сельской местности, где колодцы – ключевой источник воды. Более того, ВБУ служат естественным фильтром и очищают эту воду.

В Украине водно-болотные угодья особенно распространены на Полесье, в частности вдоль границы с Беларусью и Россией. Во время полномасштабной войны такое их расположение принесло еще одно преимущество и они стали естественным препятствием для врага. Пойма Десны на Сумщине, поймы рек Припять и Стоход на Волыни, болотный массив Сырая Погоня на Ровенщине служат дополнительным барьером против продвижения вражеских войск.

Украинские водно-болотные угодья уже даже успели поработать "в бою". В 2022 году наши войска взорвали дамбу, которая отделяла Киевское водохранилище от долины реки Ирпень, что привело к затоплению последней и помогло сдержать продвижение россиян.

Конечно, такое резкое изменение водности может иметь негативные последствия для качества воды и экосистемы реки. Впрочем, очевидно, что дальнейшее продвижение врага привело бы к куда худшим последствиям для всего живого в Украине.



Река Стоход с высоты / Фото Wownature.in.ua

Не торфом единым: скрытые ценности торфяных болот

Река Ирпень, кстати, до недавнего времени имела несколько иной вид. В 60-х годах прошлого века после создания Киевского водохранилища дамбу, которую недавно взорвали, возвели, чтобы регулировать уровень воды и избежать нежелательного затопления территорий из-за создания нового водоема. Но это не единственный пример, когда советская власть в корне меняла водные экосистемы в собственных интересах.

Распространенной советской практикой было и остается осушение ВБУ. Чаще всего такое случалось с торфяниками – болотами, богатыми торфом. Их осушали для добычи этого ценного ресурса, ведь богатый углеродом торф используется как топливо, или для ведения сельского хозяйства.

Однако вмешательство в естественный ход существования экосистем не обходится без последствий. Торфяники – это не просто ресурс, но и важный регулятор климата. Несмотря на то, что эти экосистемы во всем мире занимают в десять раз меньшую площадь, чем леса, они удерживают вдвое больше углерода – основного компонента углекислого газа, который усиливает изменение климата.

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В нормальной концентрации в атмосфере он поддерживает климат планеты пригодным для жизни людей. Но сейчас, когда его концентрация стремительно возросла, он спровоцировал катастрофические изменения, вызывает увеличение частоты экстремальных погодных явлений и беспрецедентные и непредсказуемые изменения погодных условий по всей планете. Среди которых, например, третья подряд почти бесснежная зима в Украине.



Пожар на торфянике / Фото ГСЧС

Недавно Межправительственная группа экспертов по вопросам изменения климата – крупнейший научный орган в этой области, объединяющий тысячи ученых – окончательно опровергла любые сомнения и подтвердила, что нынешнее изменение климата безусловно вызвано деятельностью человечества. Основной причиной изменения климата является сжигание ископаемых топлив (угля, нефти и газа) для добычи энергии.

И осушенные торфяники также вносят свой вклад. Из-за такого вмешательства в их естественное существование они теряют способность удерживать углерод и сейчас отвечают за 5% глобальных выбросов парниковых газов.

Одна из причин таких существенных выбросов – пожары. На осушенных торфяниках они особенно опасны, ведь торф легковоспламеняющийся и его очень сложно потушить. Часто пожары случаются даже без огня – торф просто тлеет под слоем почвы, выделяя, кроме парниковых газов, еще и едкий дым.

С последствиями этого горения чуть ли не каждое лето сталкиваются жители Киевщины и самой столицы, когда во время пожаров вся территория покрывается смогом. Население подвергается дополнительным рискам для здоровья, вдыхая вредные вещества.

Причинами таких пожаров может стать даже самовозгорание, хотя чаще всего первоисточник проблем – безусловно люди, которые выжигают растительные остатки вместо компостирования их. Более того, из-за особых свойств торфа для тушения таких пожаров может быть недостаточно просто полить их водой. Для полной остановки горения часто необходимо, чтобы вся территория была покрыта водой. Так что же делать?

Сохранение и восстановление – единственный способ обращения с торфяниками

Как осушенные торфяники хорошо горят, так увлажненные они наоборот прекрасно сдерживают пожары. Даже когда огонь охватывает соседние леса, эти экосистемы способны эффективно сдерживать огонь и защищать людей от вредного воздействия пожаров. Поэтому очевидно, что наибольшую пользу людям торфяники приносят не тогда, когда служат исключительно источником ресурсов, а когда сохраняются в естественном состоянии и могут сполна выполнять свои защитные функции.



Национальный природный парк "Припять-Стоход" / Фото из Википедии

К сожалению, полностью осушенные торфяники даже после повторного обводнения никогда не возвращаются к прежнему состоянию и могут потерять способность накапливать углерод. Впрочем, это ценный урок на будущее. Мы не можем вернуться в прошлое и предотвратить бездумное осушение торфяников, но мы можем избавиться от советского наследия и запретить такую деятельность для тех территорий, которые до сих пор сохранились увлажненными. А все обводненные торфяники должны войти в природно-заповедный фонд и охраняться от вредного вмешательства.

Но что же делать с торфяниками, что уже были осушенными? Здесь все зависит от каждого отдельного случая. Некоторые территории обводнились естественным образом – их важно не трогать и не мешать их восстановлению. Некоторым нужно помогать и искусственно регулировать водный режим, чтобы ситуация по крайней мере не ухудшалась.



Массив Сырая Погоня. Болото / Фото из Википедии

К сожалению, в Украине пока ни один из этих процессов (кроме, конечно, естественного обводнения торфяников, которые стали "ненужными") не происходит. Более того, на законодательном уровне торфяников вообще не существует – эти экосистемы не имеют ни определения, ни учета, ни регулируемых правил обращения, которые учитывали бы и ценность этих экосистем, и опасность от их осушения. Сложно даже сказать, сколько их вообще есть и в каком они состоянии, ведь эти данные не собираются.

Эту проблему должно решить постановление "Об особенностях правового режима использования земель под торфяниками и возможные виды их целевого назначения", которое до сих пор не разработано (хотя предусмотрено Земельным кодексом с июля 2020 года).

Поэтому группа экологических общественных организаций, среди которых и Экодия, обратилась к Минагро и Минприроды с совместным обращением. Мы призываем как можно быстрее разработать и утвердить постановление, которое будет защищать торфяники в будущем. При этом учесть необходимость инвентаризации торфяников, чтобы понять сколько таких территорий есть в Украине и в каком они состоянии, а также урегулировать пользование такими землями, чтобы учесть ошибки советского прошлого и сохранить торфяники увлажненными ради безопасности всех украинцев и украинок.