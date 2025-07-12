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13 июля, 23:45
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Премьер Румынии вместе с коллегами убирали зал после съезда партии: в сети показали видео

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Премьер-министр Румынии Илие Боложан вместе с коллегами убрал зал после съезда Национально-либеральной партии 12 июля.
  • Политики собственноручно собирали мусор, в частности пластиковые бутылки и бумажки, и расставляли стулья по местам.

В субботу, 12 июля, во Дворце Парламента Румынии состоялся съезд проевропейской Национально-либеральной партии. После мероприятия премьер-министр Илие Боложан с однопартийцами убрали зал.

Соответствующее видео распространяют в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Как политики убирали зал после съезда?

На кадрах лидер проевропейской Национально-либеральной партии и бывший исполняющий обязанности президента вместе с коллегами собственноручно собирают мусор – пластиковые бутылки, бумажки и тому подобное.

Один из участников держал большой пакет, другие политики расставляли по местам стулья в зале.

Уборка зала Дворца Парламента Румынии: смотрите видео

 

Напомним, 23 июня парламент Румынии утвердил новое коалиционное правительство во главе с Боложаном. В него вошли 16 министров и несколько вице-премьеров.