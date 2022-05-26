Большая битва за Донбасс: как россияне застряли в украинской обороне

На Востоке Украины россияне продвигаются очень медленно. Один – два километра в неделю – это отнюдь не темпы наступления. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Наступательная операция – это когда через несколько дней прорывается линия фронта и вводятся силы развития прорыва, которые через 3 – 4 недели выполняют задачи по окружению и уничтожению сил защитников прорванного фронта.

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Россияне увязли в нашей обороне

Большая битва за Донбасс длится уже месяц, и продвижение на 1 – 2 километра или захват Попасной после того, как она была полностью разрушена, – это точно не является индикаторами успеха. У агрессоров на этом участке фронта есть лишь единичные тактические успехи, которые не перерастают во что-то большее. Как я и говорил, они фактически увязли в нашей обороне.

Столь эффективная оборона с нашей стороны является следствием большого самопожертвования наших воинов. К сожалению, противник эффективно использует артиллерию и авиацию против нас, что приводит к увеличению количества раненых и умерших защитников. Медицинской системе трудно с этим справиться из-за перегруженности прифронтовых медицинских учреждений.

Тем не менее, мы создали целостную линию фронта. В противоположность первому периоду войны, когда оборона носила очаговый характер.

Украинские воины героически защищают страну / Фото Генштаба ВСУ

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ВСУ просчитывают шаги россиян

Сейчас линия фронта целостная. В результате – ее очень и очень трудно прорвать из-за большой насыщенности противотанковыми средствами и активного характера самой, собственно, обороны. Мы не ждем, пока враг нас переигрывает в концентрации сил на том или ином направлении.

Воюем же проактивно, нанося удары настолько часто, насколько нам это позволяют делать ракетные войска и артиллерия.

Как показал пример с уничтожением понтонов, мы просчитываем шаги россиян раньше времени и готовимся к ним. В сумме это дает мощный эффект.

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