Большинство украинцев смотрят Евро-2020: треть верит в победу сборной Украины в турнире

Сборная Украины по футболу 3 июля сыграет матч со сборной Англии. Среди опрошенных украинцев более 30% верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина.

В опросе приняли участие 2 200 респондентов. Почти половина из них считают себя футбольными болельщиками.

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Треть украинцев верит в победу Украины на Евро-2020

36% верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина,

– говорится в сообщении.

Еще 18% убеждены, что это будет Англия, 15% верят в победу Италии, 10% – Испании, 7% – Бельгии, 2% – Дании, по 1% – Швейцарии и Чехии.

"Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины", – свидетельствуют результаты опроса.

Сколько украинцев смотрят Евро-2020

54% смотрят матчи Евро-2020. Из них 14% – все игры, 40% – отдельные;

46% – не смотрят вообще.

Что известно об опросе Аудитория опрошенных – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность 2 200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,1%. Сроки проведения 30 июня – 2 июля 2021 года.

Евро-2020: последние новости о сборной Украины

Поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу состоялся 29 июня. В нем сошлись сборные Швеции и Украины. Украина оказалась сильнее благодаря Артему Довбику.

30 июня украинская сборная прибыла в Италию. 3 июля в Риме будут играть сборные Украины и Англии.

Эта встреча станет 8-й в истории противостояний этих сборных. Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против триумфатора встречи Чехия – Дания.

45% опрошенных считают себя футбольными болельщиками, 54% – не считают. Больше тех, кто считает себя фаном футбола, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.