Большая группа "Шахедов" летела на Измаил: на Юге была воздушная тревога

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В ночь на 16 августа враг выпустил ряд дронов-камикадзе "Шахед". На Юге была воздушная тревога.

К сожалению, ракетные и дроновые атаки никуда не исчезнут. Около 1 ночи стало известно, что к Югу подлетают "Шахеды". А значит, существовала угроза как атак, так и падения обломков сбитых иранских "мопедов".

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Ночная атака "Шахедами": что известно

В Николаевской, Херсонской и Одесской области отбой воздушной тревоги.Воздушную тревогу объявили также жителям Донецкой области.Воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Как отмечают в Воздушных силах, причиной этого стала угроза атаки дронами-камикадзе. Отмечаем, чтоЕсли такой возможности нет, то хотя бы переберитесь в коридор или другое помещение, соблюдая правила двух стен. Ни в коем случае не стойте у окон, не снимайте работу ПВО. Помните, что ваши сообщения об уничтожении ракет могут сыграть врагу на руку и помочь ему корректировать огонь.Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Николаевской и Одесской областях.

01:37 К жителям Измаильского района обратился глава ОВА Олег Кипер. Он попросил людей немедленно отправляться в безопасные места и находиться там, пока не будет сигнала об отбое.

Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги. Напоминаю, что нельзя снимать и выкладывать в интернет работу наших сил ПВО!

– подчеркнул он.

В Воздушных силах пишут, что большая группа "Шахедов" заходит в устье Дуная. Иранские "мопеды" двигаются в сторону Измаила.ВС призывают жителей Николаева находиться в укрытиях.Также об угрозе удара дронами предупредили жителей Одесской области.Воздушные силы пишут, что "Шахеды" двигаются над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.Об угрозе дронов в ВС предупредили жителей Днепропетровщины, Запорожья и Донбасса.Воздушные силы пишут, что "Шахеды" над Николаевщиной и двигаются в западном направлении.В Воздушных силах ВСУ обратились к жителям Николаева и Херсона. Обратили внимание на угрозу атаки дронами-камикадзе.Воздушная тревога прозвучала в Николаевской и Херсонской областях.