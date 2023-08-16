Большая группа "Шахедов" летела на Измаил: на Юге была воздушная тревога
Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В ночь на 16 августа враг выпустил ряд дронов-камикадзе "Шахед". На Юге была воздушная тревога.
К сожалению, ракетные и дроновые атаки никуда не исчезнут. Около 1 ночи стало известно, что к Югу подлетают "Шахеды". А значит, существовала угроза как атак, так и падения обломков сбитых иранских "мопедов".
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Ночная атака "Шахедами": что известно02:31 В Николаевской, Херсонской и Одесской области отбой воздушной тревоги.02:05 Воздушную тревогу объявили также жителям Донецкой области.02:01 Воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Как отмечают в Воздушных силах, причиной этого стала угроза атаки дронами-камикадзе. Отмечаем, что во время воздушной тревоги вам нужно быть в укрытии. Если такой возможности нет, то хотя бы переберитесь в коридор или другое помещение, соблюдая правила двух стен. Ни в коем случае не стойте у окон, не снимайте работу ПВО. Помните, что ваши сообщения об уничтожении ракет могут сыграть врагу на руку и помочь ему корректировать огонь.01:48 Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Николаевской и Одесской областях.
01:37 К жителям Измаильского района обратился глава ОВА Олег Кипер. Он попросил людей немедленно отправляться в безопасные места и находиться там, пока не будет сигнала об отбое.
Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги. Напоминаю, что нельзя снимать и выкладывать в интернет работу наших сил ПВО!
– подчеркнул он.