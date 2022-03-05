Большая гуманитарная помощь из Германии поступила украинским спасателям

Управление ГСЧС в Волынской области получило гуманитарную помощь из Германии. Ее передала организация "Доброе дело".

Необходимый для Украины груз прибыл 5 марта. В этот же день в сети появилось соответствующее видео.

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Что именно получили украинские спасатели от немецких партнеров

Пожарные рукава,

каски,

защитную одежду,

гидравлический инструмент,

другое оборудование.

В ГСЧС заверили, что все это пригодится украинским спасателям.

Спасибо нашим партнерам за поддержку!

– добавили в ведомстве.

Волынским спасателям поступила помощь из Германии: смотрите видео

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