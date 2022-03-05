Большая гуманитарная помощь из Германии поступила украинским спасателям
5 марта 2022 , 18:39Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Управление ГСЧС в Волынской области получило гуманитарную помощь из Германии. Ее передала организация "Доброе дело".
Необходимый для Украины груз прибыл 5 марта. В этот же день в сети появилось соответствующее видео.
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Что именно получили украинские спасатели от немецких партнеров
- Пожарные рукава,
- каски,
- защитную одежду,
- гидравлический инструмент,
- другое оборудование.
В ГСЧС заверили, что все это пригодится украинским спасателям.
Спасибо нашим партнерам за поддержку!
– добавили в ведомстве.
Волынским спасателям поступила помощь из Германии: смотрите видео
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