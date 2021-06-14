В правильном ли направлении развивается страна: данные опроса украинцев

Большая половина украинцев считает, что страна развивается в неправильном направлении. Только небольшая часть респондентов придерживается противоположного мнения.

Согласно результатам социологического исследования, среди состоятельных украинцев большинство считает, что страна развивается в правильном направлении, чем среди крайне бедных.

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Мнения большинства украинцев касательно развития страны

62% респондентов убеждены, что страна развивается в неправильном направлении , противоположного мнения придерживаются только 20%.

, противоположного мнения придерживаются только 20%. 11% среди крайне бедных украинцев считают правильным развитие страны, а среди состоятельных – почти 30%.

Более того, молодые респонденты менее скептичны в своих взглядах на развитие страны, чем пожилые люди.

Мысли украинцев касательно преодоления трудностей

53,5% украинцев считают, что страна способна преодолеть проблемы и трудности в более отдаленной перспективе . Только 17% считают, что проблемы можно преодолеть в течение ближайших нескольких лет, а 20% – отмечают, что Украина в целом не способна преодолеть имеющиеся проблемы и трудности.

. Только 17% считают, что проблемы можно преодолеть в течение ближайших нескольких лет, а 20% – отмечают, что Украина в целом не способна преодолеть имеющиеся проблемы и трудности. Кстати, более четверти пессимистов – на Востоке, а меньше (только 15%) – на Западе.

Более состоятельные люди оптимистичны – 25% из них считают, что Украина способна преодолеть трудности и проблемы в ближайшей перспективе. И только 11% среди беднейших респондентов придерживаются аналогичного мнения.

Исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.