В правильном ли направлении развивается страна: данные опроса украинцев

Большая половина украинцев считает, что страна развивается в неправильном направлении. Только небольшая часть респондентов придерживается противоположного мнения.
Согласно результатам социологического исследования, среди состоятельных украинцев большинство считает, что страна развивается в правильном направлении, чем среди крайне бедных.
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Мнения большинства украинцев касательно развития страны
- 62% респондентов убеждены, что страна развивается в неправильном направлении, противоположного мнения придерживаются только 20%.
- 11% среди крайне бедных украинцев считают правильным развитие страны, а среди состоятельных – почти 30%.
- Более того, молодые респонденты менее скептичны в своих взглядах на развитие страны, чем пожилые люди.
Мысли украинцев касательно преодоления трудностей
- 53,5% украинцев считают, что страна способна преодолеть проблемы и трудности в более отдаленной перспективе. Только 17% считают, что проблемы можно преодолеть в течение ближайших нескольких лет, а 20% – отмечают, что Украина в целом не способна преодолеть имеющиеся проблемы и трудности.
- Кстати, более четверти пессимистов – на Востоке, а меньше (только 15%) – на Западе.
- Более состоятельные люди оптимистичны – 25% из них считают, что Украина способна преодолеть трудности и проблемы в ближайшей перспективе. И только 11% среди беднейших респондентов придерживаются аналогичного мнения.