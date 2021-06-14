Згідно з результатами соціологічного дослідження, серед заможних українців більше вважають, що країна розвивається у правильному напрямку, ніж серед вкрай бідних.
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Думки більшості українців щодо розвитку країни
- 62% респондентів переконані, що країна розвивається у неправильному напрямку, натомість протилежної думки дотримуються тільки 20%.
- 11% серед вкрай бідних українців вважають правильним розвиток країни, а серед заможних – майже 30%.
- Ба більше, молодші респонденти менш скептичні у своїх поглядах на розвиток країни, ніж старші люди.
Думки українців про подолання труднощів
- 53,5% українців вважають, що країна здатна подолати проблеми та труднощі у більш віддаленій перспективі. Тільки 17% вважають, що проблеми можна подолати впродовж найближчих кількох років, а 20% – зазначають, що Україна загалом не здатна подолати наявних проблем та труднощів.
- До речі, понад чверть песимістів – на Сході, а найменше (тільки 15%) – на Заході.
- Більш заможні люди оптимістичніші – 25% з них вважають, що Україна здатна подолати труднощі та проблеми у найближчій перспективі. Натомість тільки 11% серед найбідніших респондентів аналогічної думки.