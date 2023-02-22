Большая ошибка, – Байден впервые прокомментировал решение России по ДСНВ

Президент США Джо Байден подчеркнул, что решение России о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях стало большой ошибкой.

Так, Байден осудил решение Путина. Первый комментарий по ДСНВ американский лидер дал, завершая свой визит в Польшу.

Кстати Что такое ДСНВ и испытает ли Путин ядерное оружие: для чего России новая фаза шантажа

Путин совершил большую ошибку,

– прокомментировал Байден.

Он также добавил, когда Россия совершила полномасштабное нападение, испытывали не только Украину. Испытания проходили Европа, Америка, НАТО и все демократии мира.

Комментируя обеспокоенность членов НАТО относительно того, что они могут быть следующими, Байден пообещал твердую приверженность США договору о взаимной обороне и защите Украины. Он подытожил, что аппетиты агрессора невозможно остановить, им нужно противостоять.

Решение России по ДСНВ

Страна-агрессор решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает количество ядерных боезарядов.

Такое решение озвучил Путин на своем выступлении 21 февраля. 22 февраля за это уже единогласно проголосовали в госдуме.

Договор фактически контролировал 2 крупнейших ядерных арсенала в мире – российский и американский. Следует отметить, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из соглашения окончательно. Однако Путин призвал Минобороны и Росатом обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.

Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение безответственным, но Штаты готовы говорить о возобновлении соглашения.