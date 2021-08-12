Большая вода в Турции: число жертв наводнений возросло
12 августа 2021 , 17:59Читати новину українською
Источник:Hurriyet Daily News
По состоянию на 12 августа количество жертв масштабных наводнений в Турции возросло до 11 человек. Кроме того, по меньшей мере 1 пропал без вести.
В эпицентре бедствия оказалась провинция Айдын. Сейчас на пострадавших территориях работают спасатели. Официально известно об одном пропавшем без вести – это 85-летняя женщина.
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Кроме того, продолжается эвакуация людей из пострадавших регионов. Стихия повредила местные здания и автомобили.
Наводнения в Турции: главное
- Масштабные наводнения в Турции начались 10 августа. Сильнее всего пострадали провинции Синоп и Айдын. Также от наводнений пострадали провинции Карабук и Кастамону.
- Местные СМИ сообщили о сотнях пострадавших.
- В результате наводнения в провинции Кастамону рухнул 8-этажный дом.
- Кроме того, рухнула часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Карабук.
- Губернатор провинции Айдын Синан Гюнер заявил, что "мы спасли заблокированных людей из домов, расположенных в руслах рек. Наши бригады также спасали застрявших в машинах людей".