Большая вода в Турции: число жертв наводнений возросло

По состоянию на 12 августа количество жертв масштабных наводнений в Турции возросло до 11 человек. Кроме того, по меньшей мере 1 пропал без вести.

В эпицентре бедствия оказалась провинция Айдын. Сейчас на пострадавших территориях работают спасатели. Официально известно об одном пропавшем без вести – это 85-летняя женщина.

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Кроме того, продолжается эвакуация людей из пострадавших регионов. Стихия повредила местные здания и автомобили.

Наводнения в Турции: главное

Масштабные наводнения в Турции начались 10 августа. Сильнее всего пострадали провинции Синоп и Айдын. Также от наводнений пострадали провинции Карабук и Кастамону.

Местные СМИ сообщили о сотнях пострадавших.

В результате наводнения в провинции Кастамону рухнул 8-этажный дом.

Кроме того, рухнула часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Карабук.

Губернатор провинции Айдын Синан Гюнер заявил, что "мы спасли заблокированных людей из домов, расположенных в руслах рек. Наши бригады также спасали застрявших в машинах людей".

Летом 2021 года в Турции вспыхнули жуткие пожары. В огне погибли 8 человек. Кроме того, известно о более 800 пострадавших.