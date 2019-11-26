Большая приватизация в Украине: появилась информация о новой порции переданных предприятий

Кабмин передал еще 76 государственных предприятий на приватизацию. Всего Фонду госимущества уже было передано 415 предприятий. До конца года эта цифра должна достигать 500.

Как отметил украинский премьер Алексей Гончарук, от продажи государственных предприятий украинский бюджет может получить до 6 миллиардов гривен, передает пресс-служба Кабмина.

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По словам Гончарука, государственные предприятия, которые передали на приватизацию, входили в структуры 6 ведомств, располагаются они на всей территории Украины.

В общем 339 государственных объектов переданы из Минэкономразвития, остальные 76 поступили из Минэкоенерго и Мининфраструктуры, а также Государственного управления делами.

Далее Фонд государственного имущества должен продать полученное имущество на площадке госзакупок ProZorro "по лучшей возможной цене".

Ранее была информация, что правительство передало на приватизацию 339 государственных предприятий. Ни одно из них не является стратегическим, но все находятся в критическом состоянии.

Кроме того, в список стратегических, то есть таких, которые можно приватизировать, правительство внесло 4 новые предприятия. Говорится про:

Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осадки.

Национальную общественную телерадиокомпанию Украины – количество работников свыше 5000, крупный налогоплательщик.

Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами – внесено в категорию гражданской обороны, является исполнителем целевых научно-технических программ и госзаказов.

Также под приватизацию подпадает и Центрэнерго.

Что известно о приватизации в Украине?

Она является одной из приоритетных задач правительства. Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает большие и малые объекты. Среди уже переданных такие предприятия, как "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт" Усть-Дунайск " и др.



В целом Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию. Полный список переданных предприятий можно найти по ссылкам здесь и здесь.