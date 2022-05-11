Больше, чем просто вызов авто: как работают новые проекты UklonВолонтер и Evacuation

С первых дней войны онлайн сервис вызова авто Uklon работает в усиленном режиме.

В компании отмечают, что видят своей миссией решать логистические проблемы украинских городов, помогая этим ВСУ, терробороне, работникам критически важных инфраструктур и поддерживая работу волонтеров.

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Для того, чтобы помощь была более эффективной, сервис запустил проект #UklonВолонтер.

Доставка еды, медикаментов и других необходимых вещей

Благодаря отдельному классу авто "Волонтер", водители бесплатно осуществляют доставку еды и вещей для терробороны, военных, медиков, а также помогают волонтерам быстро и безопасно передвигаться по городу.

Актуальный проект "Волонтер" в первые дни войны работал только в столице Украины, но теперь услуги доставки работают в 4 городах: Одессе, Харькове, Днепре и Запорожье. Все заказы для волонтерских нужд покрываются на средства Uklon.

Новая специфика работы сервиса Uklon

Теперь компания оперативно организует нужный автомобиль для перевозки груза или трансфера людей, а также вместе со своими партнерами работает как маркетплейс по поиску помощи тем, кому необходимы продукты, медикаменты и т.д.

Уже 12 лет мы строим нашу компанию в Украине и для украинцев. Верим, что лучшее, что мы можем сделать – не быть в стороне от серьезных вызовов, которые приходили и приходят извне, и достойно на них реагировать,

– отмечают в компании.

Как воспользоваться услугой #UklonВолонтер, если вам нужна помощь в доставке или трансфере людей, или же вы ищете необходимые ресурсы:

нужно заполнить специальную форму на сайте по ссылке;

специалисты Uklon свяжутся с вами и предоставят отдельный доступ в кабинет, а также инструкцию по использованию сервиса;

после этого можно сделать оформление заказа на поездки или обеспечение потребностей продуктами питания, медикаментами, теплой одеждой и чем-либо другим нуждающимся.

Сейчас основные усилия компания направляет на прифронтовые города – Николаев, Харьков, Запорожье, Одесса, Днепр.

Сервис уже передал более 11 тысяч литров горючего для фонда "Вернись живым", чтобы наши защитники могли свободно передвигаться и защищать Украину. Также вместе с сервисом Liki24 Uklon обеспечивает медикаментами ВСУ и терроборону, в частности, обезболивающими, противовирусными, а также препаратами для сердечно-сосудистой системы. За время войны было доставлено более 385 000 порций пищи и более 8 тысяч килограммов продуктов.

Среди бизнес-партнеров проекта #UklonВолонтер – АЗК Shell, WOG, Foodz, Mastercard, "Эпицентр", "Моршинская" и т.д.

Эвакуация населения во время войны

Кроме проекта #UklonВолонтер, сервис также запустил важную функцию – класс поездок Evacuation, который позволяет водителям вывезти людей из мест повышенной опасности из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Класс поездок Evacuation не доступен на стартовом экране приложения. Чтобы его активировать, необходимо при обычном поиске назначения изменить вверху экрана город и ввести нужный адрес.

Выбрать конечную точку поездки можно также и пеном на карте, то есть собственноручно выставляя точку на карте по нужному адресу, например, пункт пропуска на границе.

После этих действий другие классы поездки в приложении исчезают, а пользователь видит на экране только один класс – "Эвакуация", а также маршрут и стоимость поездки.

Что касается тарифа, то он повторяет тариф города, кроме цены за километр за городом – там она удваивается.

Пассажирам дается возможность управлять ценой поездки и изменять ее вручную с помощью ползунка, а максимально увеличить стоимость можно в 5 раз.

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