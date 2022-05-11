У компанії зазначають, що бачать своєю місією вирішувати логістичні проблеми українських міст, допомагаючи цим ЗСУ, теробороні, працівникам критично важливих інфраструктур міст та підтримуючи роботу волонтерів.

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Для того, аби допомога буле ефективнішою, сервіс запустив проєкт #UklonВолонтер.

Доставка їжі, медикаментів та інших необхідних речей

Завдяки окремому класу авто "Волонтер", водії безкоштовно здійснюють доставку їжі та речей для тероборони, військових, медиків, а також допомагають волонтерам швидко й безпечно пересуватися містом.

Актуальний проєкт "Волонтер" у перші дні війни працював лише у столиці України, але тепер послуги доставки працюють ще у 4 містах: Одесі, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Усі замовлення для волонтерських потреб покриваються коштом Uklon.

Нова специфіка роботи сервісу Uklon

Відтепер компанія оперативно організовує потрібне авто для перевезення вантажу чи трансферу людей, а також разом зі своїми партнерами працює як маркетплейс із пошуку допомоги тим, кому необхідні продукти, медикаменти тощо.

Вже 12 років ми будуємо нашу компанію в Україні та для українців. Віримо, що найкраще, що ми можемо зробити – не бути осторонь серйозних викликів, які приходили та приходять ззовні, та гідно на них реагувати,

– зазначають у компанії.

Який скористатись послугою #UklonВолонтер, якщо вам потрібна допомога в доставці чи трансфері людей, або ж ви шукаєте необхідні ресурси:

потрібно заповнити спеціальну форму на сайті за посиланням;

спеціалісти Uklon зв'яжуться з вами та нададуть окремий доступ в кабінет, а також інструкцію з використання сервісу;

після цього можна зробити оформлення замовлення на поїздки або забезпечення потреб продуктами харчування, медикаментами, теплим одягом та будь-чим іншим тих, хто цього потребує.

Зараз основні зусилля компанія спрямовує на прифронтові міста – Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Одеса, Дніпро.

Сервіс вже передав понад 11 тисяч літрів пального для фонду “Повернись живим”, аби наші захисники могли вільно пересуватися та обороняти Україну. Також разом із сервісом Liki24 Uklon забезпечує медикаментами ЗСУ та тероборону, зокрема знеболювальними, противірусними, а також препаратами для серцево-судинної системи. За час війни було доставлено понад 385 тисяч порцій їжі та понад 8 тисяч кілограмів продуктів.

Серед бізнес-партнерів проєкту #UklonВолонтер – АЗК Shell, WOG, Foodz, , Mastercard, "Епіцентр", "Моршинська" тощо.

Евакуація населення під час війни

Окрім проєкту #UklonВолонтер, сервіс також запустив важливу функцію – клас поїздок Evacuation, який дає змогу водіям вивезти людей з місць підвищеної небезпеки через повномасштабне вторгненням Росії в Україну.

Клас поїздок Evacuation не доступний на стартовому екрані застосунку. Щоб його активувати, потрібно під час звичного пошуку місця призначення змінити вгорі екрану місто і ввести потрібну адресу.

Обрати кінцеву точку поїздки можна також і піном на карті, тобто власноруч виставляючи точку на карті за потрібною адресою, наприклад, пункт пропуску на кордоні.

Після цих дій інші класи поїздки у застосунку зникають, а користувач бачить на екрані лише один клас – "Евакуація", а також маршрут і вартість поїздки.

Щодо тарифу, то він повторює тариф міста, окрім ціни за кілометр за містом – там вона подвоюється.

Пасажирам дається можливість керувати ціною поїздки та змінювати її вручну за допомогою повзунка, а максимально збільшити вартість можливо в 5 разів.

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